Elegante prontuario made in Sole 24 Ore per sapere di che famiglia sei, famiglia bollette s’intende. Dimmi che contratto di fornitura hai e quanta potenza nel contatore e ti dirò se sei famiglia da 790 euro di aumento all’anno. Oppure da 1.135 anche da 1700 euro in più annui, euro da pagare nell’anno che arriva per appunto le bollette della luce. Sessanta o cento o centocinquanta euro in più al mese. Da togliere ad altre spese e consumi. Consulta il prontuario e poi calcola e decide se ogni quanto puoi permetterti un’ora di phon, una botta di lusso.