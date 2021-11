Un titolo de La Repubblica, un titolo molto naturalmente e genuinamente spontaneo, un titolo che viene…da lontano. Dice il titolo: “minore convenienza da stretta anti frode”. Si riferisce al bonus 110% e ai bonus casa in generale. Lo dice con il preciso tono del rammarico. Infatti non dice meno imbrogli, meno trucchi, meno illegalità, meno sprechi da stretta anti frode. Dice minore convenienza. Convenienza, termine che non a caso appare al quotidiano come il più appropriato. Appropriato ad una vita pubblica e a un modo di essere cittadini che contempla farsi convenire il fregare lo Stato e il prossimo. E rammaricarsi quindi quando la convenienza cala.