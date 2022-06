Il calcio cicala corre ai ripari. E comincia dagli agenti paperoni e squali. Basta commissioni folli, basta milioni facili e abbondanti. La pacchia è finita.

Con l’anno nuovo entrerà in vigore il regolamento che disciplina la compravendita dei calciatori. È previsto un tetto massimo per gli onorari. No ai guadagni indebiti. La FIFA è a buon punto con un progetto rivoluzionario, entro l’estate sarà approvato.

Entrerà in vigore nel giugno 2023. E ci saranno norme per la salvaguardia della industria del calcio e smascherare i furbetti delle trattative, vedi la cosiddetta “rappresentanza multipa” per evitare conflitti di interesse. Insomma, un agente non potrà più rappresentare più di una delle parti coinvolte. Tutto sarà trasparente – trasferimenti, importi, commissioni – e tutto sarà pubblicato, compresi l’elenco degli agenti autorizzati.

POGBA, L’AFFARE RECORD DEGLI AGENTI DEL CALCIO

Un capolavoro. Tutto regolare. Un business che ha portato nelle tasche del suo procuratore la bellezza di 46 milioni: 11 per il passaggio dal Manchester United alla Juventus (era a parametro zero), 25 quando è tornato al club inglese ( che sborsò per il solo cartellino 105 milioni) aggiungendovi altri 10 milioni per un imprecisato bonus. Una commissione altissima che non si potrà più realizzare. Così almeno pensa la Fifa. Gli agenti inventeranno nuove vie. Fatta la legge, trovato l’inganno.

HAALAND, L’ULTIMA FOLLIA DEL CALCIO

Il gigante norvegese (194 cm) è passata dal Borussa Dortmund al Manchester

City per 60 milioni di clausola e 40 milioni di commissioni che gli agenti – bontà loro – hanno poi diviso con il padre. E lo stipendio al ragazzo? Non meno di 80 mila euro (ottantamila) al giorno. Sì, avete letto bene: 80.000 ogni 24 ore. Anche quando avesse la bua e dovesse disertare il campo. Tra parentesi : quando giocava nel Molde e si allenava in uno stadio da 11 mila posti, lo pagavano con una pizza. E siccome il presidente Odd Moen è un generoso, pagava anche la birra. Altri tempi, altri uomini, altr mondi.

IL TESORO VERSATO AI PROCURATORI

A livello mondiale solo nel 2019 (ultimo dato disponibile) gli agenti hanno incassato oltre 7 miliardi. I tre sul podio nel 2020? Barnett, Mendes, Raiola. Un trio da 331 milioni di dollari. Un inglese,un portoghese, un italiano. In serie A la Juventus nel 2021 ha speso più di tutti i club : 28,9 milioni di euro. Seguita da Inter (27,5) e Roma (26). Poi Milan (12,6), Atalanta (8,4),Fiorentina (8,3),Sampdoria (7,2), Napoli (6,9), Sassuolo (6,8), Udinese (5,8). Qualche presidente di serie A non ci sta più. Ne vedremo delle belle.