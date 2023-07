Calenda flirta con Elly Schlein. Ultime dal teatrino della Politica. Alleanza in vista. Lo annunceranno presto? Meglio sposarsi che ardere.

Le Europee non sono poi così lontane. Il tempo galoppa, non aspetta, meglio organizzarsi adesso. Fiutata la mossa di Carletto, mezzo partito ha pensato di svignarsela. Qualcuno ha già fatto le valigie. Dice lo spiazzato: ”Ma come, appena 4 settimane fa, Calenda non risparmiava stoccate alla Schlein. Diceva: ”Il Pd ha iniziato a schiacciarsi sui temi M5S lasciando vuota una prospettiva di riformismo pragmatico e profondo. Se continua a dire niente , non sarà possibile alcuna alleanza”. E ora, nemmeno un mese più tardi, la capriola che non ti aspetti. Opla’”.

Renzi e Forza Italia sono pronti a raccogliere i fuoriusciti di Azione, il partito centrista nato nel 2019 con qualche problema di salute che ha reso necessario l’intervento di Renzi (Italia viva). Ma il “consulto” è finito presto a donne di facili costumi, lo slogan muscoloso (“L’Italia è più forte di chi la vuole debole”) è scomparso, l’opposizione a sovranismo e populismo – in nome della democrazia liberale – non ha dato i frutti sperati (11 seggi alla Camera, 4 al Senato, 1 all’Europarlamento).

È tutto sta per finire in cavalleria. Lo sfogo della Gelmini – ex ministro nei governi Berlusconi e Draghi e n.2 di Azione – lascia intuire le crescenti tensioni nell’entourage di Calenda. Insomma Pd, M5S e Terzo Polo sono divisi. Hanno posizioni diverse su temi fondamentali come Giustizia, Ucraina, Lavoro. Come si può superare questo Everest?

IL PATTO DELL’ASCENSORE DI CALENDA

Carletto le prova tutte. Ovunque. Anche, appunto,in ascensore alla Camera. Si racconta che giorni fa Carlo Calenda sia riuscito a intrufolarsi nell’ascensore della Schlein (in partenza per il Belgio) per trovare un accordo su un qualche punto. L’accordo che sarebbe stato raggiunto, con tanto di stretta di mano, prevederebbe “ un salario minimo legale a 9 euro senza però indicizzarlo in automatico, con 12 mesi di tempo per attuarlo”.

È stato detto :” Anche se questo può sembrare un successo della Schlein che così sarebbe riuscita a mettere insieme Conte e Calenda; quest’ultimo però ha voluto essere chiaro con i suoi in merito alle ipotesi del campo largo. Ha detto Calenda :” È un avvicinarsi sui temi ma niente assi strutturali”. Staremo a vedere.

AZIONE RISCHIA DI SFALDARSI

Il partito di Calenda ha una faida interna. Sul piede di guerra non c’è solo l’ex azzurra Gelmini. Ma la pattuglia è ampia: Carfagna, Costa, Napoli. I dissidenti hanno fatto filtrare un messaggio. Eccolo:”Lavoriamo per una intesa tra Azione e Italia Viva alle europee”. Calenda invece pare sempre più propenso a giocarsi le carte col PD. L’asse eventuale con la Schlein allontanerebbe la lista unica tra Italia Viva e Azione. Calenda ha spiegato:” Oggi c’è da capire in che modo è più efficace presentarsi. Se correre ognuno per proprio conto o combinati”.