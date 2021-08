Candido Avezzù, tremendo dramma perfetto: no vaccino, Covid forse all’hotspot migranti

Candido Avezzù, una vita finita troppo presto e una morte sopravvenuta con le sequenze e le stimmate di un dramma perfetto, tremendamente e maledettamente perfetto. Candido Avezzù era un poliziotto, talmente amante del suo lavoro e della sua identità che quando ha capito che forse non ne sarebbe uscito vivo, ha detto di mettere sulla eventuale lapide l’insegna del suo reparto.

Candido Avezzù era un poliziotto che per il suo lavoro era andato a Taranto, all’hotspot che in quei giorni accoglieva migranti in sovrannumero e quantità, come sempre, più di sempre. Alcuni di quei migranti risulteranno positivi al Covid. Pochi giorni dopo la missione a Taranto risulterà positivo anche il poliziotto Avezzù. Un contagio probabilmente causato dalle difficoltà, per dire poco, tra e quali lavorano i poliziotti. Ma al dramma perfetto non bastava il contagio per aver fatto il suo dovere.

Al dramma pieno e feroce mancava la certezza di Candido Avezzù che il vaccino fosse pericoloso. Per questa certezza, crudelmente smentita, Candido Avezzù non si era vaccinato. E quindi il dramma pieno e completo di una vita che si spegne a 58 anni, non si può fare a meno di pensare si sia spenta per qualche migrante in più e qualche vaccino in meno.