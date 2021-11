L’impegno, talvolta renitente ma pur sempre impegno, dell’umanità organizzata in governi e istituzioni, la promessa a se stessi degli umani è di non varcare la soglia di più 1,5 gradi nella temperatura media del pianeta. Non varcare quella soglia entro la fine del secolo è l’imperativo scientifico ed è l’obiettivo comunemente sottoscritto e descritto come obiettivo letteralmente di sopravvivenza.

Sopravvivenza non del pianeta, della Terra che resta abbastanza indifferente se vi sia o no habitat adatto per specie umana. La sopravvivenza in questione riguarda gli umani, non il pianeta. E a più di 1,5 gradi di aumento della temperatura inizia la terra della sopravvivenza difficile per ampie porzioni della specie umana che abita il pianeta. Quindi tutti d’accordo: non si varchi quella soglia.

I numeri sfonda soglia

Poi si leggono i numeri, i numeri reali di quanti paesi e in quanto tempo smetteranno ad esempio di produrre energia con il carbone. Ed i numeri dei decenni che i paesi e i governi assegnano a se stessi come lasso di tempo per cessare di produrre emissioni scalda clima. E nei numeri c’è scritto chiara l’accettazione generale di un aumento della temperatura a fine secolo di più 1,9 gradi. La soglia da non varcare sappiamo già che sarà varcata.