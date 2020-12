Censimento 2018/2019: siamo meno di 60 milioni. Cinque nonni per ogni bambino. Età media l’enormità di 45 anni. Migranti arrivano ma neanche loro come una volta. Censimento pre Covid, poi saremo ancora meno con meno nati. Deve essere per questo che la cosa che ci dà minor pena tener chiusa è la scuola.