Christine Lagarde, il falco di Francoforte, non ne azzecca una

Christine Lagarde, la “donna sbagliata al posto sbagliato”. Due o tre cose bisogna pur dirle sul “falco di Francoforte”, alias Chrisitne Lagarde in Chanel.

È la signora che ha messo a ferro e fuoco i mercati con la supercazzola dello scudo anti-spread. Raramente ne indovina una. E molti si chiedono: Madame è una incompetente o è manovrata da qualche “fratello’ europeo intenzionato a comprare i gioielli italiani a prezzo di saldi? Per ora non è chiaro. Altre cose invece sono chiare.

1.MADAME NON È MARIO DRAGHI

Christine è una politica, non una banchiera. Ha studiato Diritto Internazionale, ha militato in una formazione politica francese per anni, è stata a capo di tre diversi ministeri sotto Chirac e Sarkozy. Dopo di che è stata al vertice del Fondo Monetario Internazionale e – insieme alla Troika – ha contribuito a massacrare la Grecia. Default sfiorato. E dopo è arrivato il mea culpa.

Ricordate? “Abbiamo commesso un errore evidente nel calcolo dei moltiplicatori “. Tradotto: non abbiamo capito una mazza sugli effetti pesantemente recessivi dell’austerity. Si connverra’: non è Supermario .

2. NON NE HA MAI AZZECATA UNA

Una frittata dietro l’altra : al governo, al Fondo, ora alla Bce. Diciamo le cose come stanno: a Francoforte l’aria è decisamente cambiata. Madame va ripetendo: “Non siamo qui per chiudere gli spread. Ci sono alti strumenti e altri attori per risolvere questi problemi “. Ci scusi signora l’improntitudine: ma la Bce non ha il compito di preservare la stabilità finanziaria dei singoli Stati membri? È chiaro: dietro la nuova febbre dello spread c’è il suo zampino . Dunque dobbiamo aspettarci una economia in frenata e consumi al palo.

3. LAGARDE ALIMENTA LE SPINTE ANTI-EURO

Madame sta svendendo l’Italia come la Grecia? Lo temono in tanti, mica solo il trio Meloni-Salvini-Tajani. E il fronte anti-euro si rianima. La Bce sta resuscitando i no-euro.

L’Europa torna matrigna? Lagarde, annunciando per luglio la fine del “ quantative easing” – politica monetaria voluta da Draghi per sostenere il sistema; è denaro prestato alle banche affinché sostengano la moneta nazionale – si è tirata la zappa sui piedi.

Di più: ha abiurato la dottrina del Maestro. E ha scatenato le rabbiose reazioni dei mercati. Ma Christine è sempre in sella. È donna tosta e spiccia. Esempio? Ai Francesi alle prese con il caro-benzina disse: “ Andate in bici “. Maria Antonietta, la “Regina delle brioches”, la “bestia nera dei rivoluzionari “, ha una erede.