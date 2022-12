Commercianti, in Pos veritas: pagati 48 mila euro in commissioni. Quindi incasso…? FOTO ANSA

Commercianti, grande e notissimo bar di Roma. Il proprietario parla al Corriere della Sera, argomento il Pos, e lamenta: “Ho pagato l’anno scorso in commissioni alle banche 48 mila euro, ci avrei assunto due persone…”. Voce dal sen fuggita aggiunge elemento di ulteriore lamento: la commissione è dell’uno e mezzo per cento. Dunque a voler far di conto, se 48 mila euro sono l’uno e mezzo per cento di…Se 48 mila euro sono 1,5 per cento di incassi, anzi dei solo incassi pagati dai clienti col Pos, quanti sono stati gli incassi del grande e notissimo bar di Roma nello stesso periodo? Risposta: circa tre milioni di euro (ripetiamo: senza contare gli incassi da pagamenti cash). Curiosità: quanto ha dichiarato al fisco di incassi il grande e notissimo bar di Roma? Tre milioni e più di euro?