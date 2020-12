Ristoranti, bar, teatri, hotel, centri commerciali, palestre, piscine, spiagge ieri e sci oggi…Non c’è luogo che non dica: qui da noi non ci si contagia. Se fosse vero tutte le attività in sicurezza come giurano, allora chiudere le case (le uniche frequentate dl virus) e aperto tutto il resto.