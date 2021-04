Contagi calciatori numerosi, continui, ripetuti e massicci. Contagi in un gruppo sociale ristretto che vive a stretta osservanza a stretti protocolli anti contagio. Eppur si contagiano. E’ la prova provata che i protocolli sono protezione, mai sicurezza. E che chi, ristoranti o teatri che siano, dice da me attività in massima protezione (nessuno) dice il vero. Chi invece dice: da me attività in massima sicurezza (tutti) fa propaganda.