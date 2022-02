Un Tribunale quale che sia e sulla base di quale codice deve decidere su chi comanda in un partito politico? Ogni logica che tenga conto della natura e delle finalità dei Tribunali e dei partiti politici risponde di no, no e no. Chi comanda in un partito politico lo decidono gli iscritti a quel partito, i suoi livelli organizzativi, lo decide il partito politico chi comanda lì dentro. I Tribunali dovrebbero essere in materia incompetenti, chi comanda e come comanda in un partito politico non dovrebbe essere, letteralmente, affar loro. Ma un Tribunale ha stabilito che Conte e M5S…

Un Tribunale quale che sia e sulla base di quale codice deve decidere quali soldi sono “politici” e quali no? Ogni logica che tenga conto e rispetto delle finalità e natura di Tribunali e partiti politici dice che affar di Tribunali sono i soldi frutto di attività criminali e non se i soldi di una Fondazione diventino o no “politici” se vanno a pagare le attività di un partito politico. Ma una Procura chiede processo per Renzi e Italia Viva.

Dinamica socio culturale da assemblea di condominio

Che sia materia e competenza da Tribunali chi comanda in un partito politico e quali siano siano o no “politici” e quindi a minor libera circolazione e utilizzo non l’ha voluto la Magistratura per bulimia di giurisdizione. L’ha voluto, con gioia e foga, gran parte dell’elettorato, della gente. E l’ha voluto gran parte, la quasi totalità del ceto politico. Avendo entusiasticamente parametrato la vita civile alla dinamica e spessore di una assemblea di condominio, elettori ed eletto, governati e governanti hanno via via elaborato il “ti faccio causa” come modalità standard del governare ed essere governati.

Il ceto politico e la gente eternamente in petizione e attesa e sollecitazione di una sentenza avversa al vicino e concorrente. Quanto latte irrimediabilmente versato dalla bottiglia della giusta convivenza civile. E di quanto invece è stata riempita la fiasca, anzi la botte, anzi la cisterna del rancore, della ripicca, del cavillo. Come in una assemblea di condiminio…