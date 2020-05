Coronavirus, anziani colpiti: dipende da vaccino anti influenza? Le 5 cause

ROMA – Coronavirus, domande e effetti collaterali. Arriva il COVID-19 come un ciclone, in particolare dove vi era il coktail del pocker d’assi: 5 carte tutte come una “tempesta perfetta”:

i) una conca pianeggiante padana con polveri sottili PM 2.5 e PM 10, veicolo di particelle di qualsiasi tipo, compresi i virus, come il COVID-19, particolarmente rilevanti rispetto ad altri luoghi magari della Basilicata o dell’umbria;

ii) persone anziane in una zona di “buona” Sanità ortodossa del nord Italia, ovvero magari vaccinati ad ottobre-novembre 2019 per l’influenza normale. Quindi presuntivamente indeboliti per 12 settimane dalla “lotta al virus influenzale moderato”.

Che è l’essenza della vaccinazione delle influenze stagionali: ed in quelle 12 settimane arrivando il COVID-19 li ha trovati già indeboliti, e quindi sono morti;

iii) ritardo nelle informazioni sul coronavirus e quindi il via vai tra ospedali e centri per anziani, anche senza dispositivi di sicurezza infermieristica, per non intimorirli;

iv) una concentrazione notevole di industrie che si son rivolte magari alla politica locale per non chiudere subito la loro produzione padana – e qui ho una testimonianza/intervista che ho svolto ad un poliziotto di Nambro, ma nessuno me la ha voluta pubblicare, quanto era VERA;

v) …. le colonnine 5G già piazzate, tutte ancora da definire per quel che riguarda la tossicità “elettromagnetica” associata.

Installate quindi PRIMA di studi sufficienti per capire se le colonnine 5G abbassano le difese immunitarie dell’individuo umano ed a nulla valgono gli esperimenti su ratti, topi e criceti o campioni minimi umani pregressi.

Davvero Beppe Grillo sapeva del coronavirus? Pregasi smentire

E’ arrivato il coronavirus intorno a febbraio 2020 ? Ma davvero Beppe Grillo girava con mascherina già a metà dicembre 2019 ? Occorre smentire.

E’ così, a questo punto non si sa in quale giorno, arrivò in Italia questo frammento di RNA, questa simil-onda elettromagnetica, questa simil-particella ondulatoria senza vita, quello che volete che sia, ma lei non vive se non in corpi DEBOLI, da infiammare o già infiammati.

Quello che volete che sia, ma una cosa è sicura: il COVID-19 è una particella CHE FINALMENTE CI HA APERTO GLI OCCHI.

Perché ci ha aperto gli occhi ?

Per i seguenti motivi fondamentali.

Il coronavirus infatti:

1) Ci ha fatto riflettere sulla esistenza o meno di laboratori internazionali – costosissimi e pagati con i soldi dei cittadini, USA, cinesi o italiani che siano, che possono, ripeto possono, costruire virus artificiali letali mutanti, quindi non vaccinabili a quel punto.

Qualora fosse vero sarebbe inevitabile una mega-multa alla Cina o addirittura una guerra tra USA e Cina. Se non fosse vero che il virus è artificiale, in ogni caso ora sappiamo che può essere vero.

2) Ci ha fatto riflettere sul fatto che la Cina, ovvero comunque il regime che ha preso il peggio del Comunismo ed il peggio del Capitalismo, non democratico all’oggi, ha portato alla prima fase di sviluppo del virus in omertà governativa su quanto accadeva – si pensi al famoso medico oftalmologo cinese coraggioso e poi morto di COVOD-19 presuntivamente.

E quindi abbiamo tutti l’obbligo di chiudere da ora tutti i porti comunicanti con la Cina, per quel che riguarda tutto ciò che ha portato dalla delocalizzazione delle nostre produzioni.

Ed impedire l’entrata continua di silos e container cinesi, fino a che le regole democratiche e giuslavoriste non siano un minimo rispettate anche in Cina.

Questa lotta impari sul piano giuslavorista, ambientale, della verità scientifica e dei diritti umani ci sta portando a TUTTI nel baratro. I primi a ribellarsi dovrebbero essere i cinesi stessi.

Chi ha testato il 5 G cinese?

E lo stesso discorso vale per il 5G cinese, i cellulari cinesi e quanto altro. Tutto fermo fino a democrazia restaurata, compresi gli accordi sulla lotta ai cambiamenti climatici. Fine dei giochi.

3) Ci ha fatto riflettere sul fatto che boicottare una parte della scienza “scomoda”, tagliarle i fondi, chiuderle le pagine facebook o youtube, evitare gli editoriali sui grandi giornali, NON paga.

Non va bene far parlare di più, nei grandi media, chi propone vaccini provenienti da filantropi miliardari in ENORME CONFLITTO DI INTERESSE.

Servono invece cure vaccinali pubbliche gratuite, prodotte in grandi capannoni pubblici che diano lavoro a migliaia di italiani, laureati in medicina, biologia, biotecnologia, farmacologia, etc…

Senza dover ricevere telefonate da oltreoceano verso dei nostri politicanti o veri politici che siano a secondo chi di turno.

4) Ci ha fatto riflettere sul fatto che sebbene il COVID-19 è un problema risolvibilissimo più con la pazienza che con il potere, la volontà di lucro e la voglia di visibilità tipicamente maschile, dei 1400 incarichi “COVID-19” in Italia, solo il 20% è stato assegnato a donne per questi incarichi e men che meno con ruoli apicali.

5) Ci ha fatto riflettere sul fatto che la suddetta plasmaforesi, sarà pur limitata per i casi che riesce a salvare se i donatori son pochi, ma non è una sperimentazione come detto in TV da un luminare di quelli accettati nella lista di Sistema, in quanto è invero una tecnica medicale in uso da molte decine di anni.