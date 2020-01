Coronavirus uccide 3 su 100 di coloro che lo contraggono. Quindi in fondo poco pericoloso? No, proprio no, perché il contagio è veloce e massiccio e il 3% di 10 mila è 300, di 100 mila è tremila, di un milione è trentamila…E poi mortalità 3%? Tutto sta a non essere uno di quei tre.