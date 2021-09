Covid 10 mila italiani morti in più il prezzo di 3,5 mln over 50 non vaccinati FOTO ARCHIVIO ANSA

Allo scadere della prima settimana di settembre 2021 gli italiani di età superiore ai 50 anni non vaccinati (neanche una dose) erano circa tre milioni e mezzo. Se resteranno tali il prezzo in termini di mortalità da Covid è presto conteggiato: circa diecimila morti, morti in più.

Percentuale di contagio

Coronavirus (variante inglese, quella delta-indiana oggi dominante in Europa contagia il 40/50% in più) in Italia contagiava circa il 10 per cento della popolazione. Alla grossa: circa quattro milioni, qualcosa in più, di contagiati su 60 milioni di abitanti. Applicando la stessa percentuale ai tre milioni e mezzo di over 50 non vaccinati, si ottiene una previsione-stima di 350 mila prossimi contagiati in questa fascia d’età.

Percentuale di letalità

Tra i non vaccinati e nelle classi di età dai cinquanta in poi la percentuale di letalità tra colpiti dal Covid è stata finora di circa il tre per cento (superiore a quella della media calcolata su tutta la popolazione). Un per cento di 350 mila corrisponde a 3.500. Tre per cento corrisponde a circa diecimila. Diecimila morti in più da Covid sono il costo di 3,5 milioni di over 50 non vaccinati. A qualcuno pare un buon prezzo.