Covid, la migliore No Vax: l’ho preso dagli idranti della polizia

Covid, la migliore e la più bella viene da Trieste, o meglio dalla Trieste dell’immaginario No Vax. Un consigliere di qualcosa, comunale o municipale non ricordiamo ma fa lo stesso, di nome Fabio e il cognome importa poco, si è preso il Covid. Ed eccola la migliore e la più bella: ha dichiarato, postando ovviamente, che il Covid l’ha preso dagli idranti della polizia. Non è chiarissimo se il Covid l’abbia preso a suo giudizio dall’essere stato bagnato e quindi da infreddolimento predisponente al Covid, oppure se nel suo dire e pensare vi sia la denuncia implicita che nel getto degli idranti della Polizia ci sia il virus. Il che sarebbe comunque relativamente rassicurante rispetto alla grande e vera paura che i No Vax in piazza hanno rispetto agli idranti, il terrore è che innaffino i manifestanti niente meno che di vaccino.