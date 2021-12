Un governo italiano nell’anno 2021 presieduto e guidato da Salvini o Conte o Letta o Meloni o chi vi pare dei partiti avrebbe esitato, dimezzato, rimandato, esentato, ritardato, prorogato, consultato e misurato i sondaggi e i top trend. E quindi non avrebbe vaccinato l’80 per cento della popolazione, pur senza introdurre obbligo vaccinale generalizzato. Un governo politico non avrebbe fatto il Green Pass, né semplice né super o lo avrebbe fatto troppo tardi. Il tardi sarebbe stato il tempo standard di un governo politico perché non è nella natura dei governi politici oggi possibili in Italia assumersi la responsabilità del prevenire.

E questo per la pessima ragione che il prevenire non remunera sul piano del consenso. Un governo politico non avrebbe vaccinato la quasi totalità di coloro che lavorano nella scuola, nella sanità e nelle Forze Armate e nelle Forze dell’Ordine. Avrebbe costruito insieme ai rappresentanti dell rispettive categorie codici di autoregolamentazione, tavoli di consultazione, avrebbe tenuto conto delle specificità, avrebbe fatto il conto delle potenzialità di contagio e delle potenziali di voto delle platee interessate, cercando mediazioni tra le due. Un governo politico avrebbe negoziato e negoziato. Fine a tracimazione del virus.

Noi italiani qui e oggi non abbiamo un governo politico, non abbiamo un governo guidato da un leader politico e sostenuto da una maggioranza parlamentare formata da partiti politici in eterna campagna elettorale e in persistente ossessione di mai decidere contro qualcuno o qualcosa. Governi politici ben più forti i quelli possibili in Italia hanno esitato, ritardato, rincorso la pandemia. E’ successo in Germania e in parte anche in Francia. In Gran Bretagna il governo politico ha oscillato e sbandato.

Avessimo avuto, qui e oggi, un governo politico avremmo avuto prima il governo del tutto aperto, oppure quello del tutto chiuso, oppure quello che questo non si può perché i sindacati…Oppure, anzi di sicuro quello dello è meglio aspettare, sempre. Di destra o di sinistra, il governo comunque del chi ce lo fa fare a rischiare una cosa impopolare. Questo governo politico non lo abbiamo ed è per questo che l’Italia ha resistito e resiste meglio di altri paesi alla nuova Covid ondata.