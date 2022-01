Covid, quando finisce? Tra 19 mesi dice l’umore degli italiani

Sondaggio (Pagnoncelli-Corriere della Sera) domanda agli italiani quando pensano finisca davvero la pandemia. La media delle risposte indica una cifra in mesi: 19. Un anno e mezzo, Covid finito nell’estate del 2023, non prima. Questo è quel che prevedono, immaginano, stimano, sente ad oggi l’opinione pubblica. La stessa opinione pubblica che a maggioranza confida nello “io speriamo che me la cavo”: solo il 36% degli intervistati si sente direttamente minacciato dal contagio e dalla malattia (il 34 per cento si percepisce come sostanzialmente invulnerabile). La stessa opinione pubblica che, da qui a tre anni, stima al 45% di trovarsi in condizioni economiche migliori di quelle in cui è oggi (i pessimisti al riguardo sono il 22%).