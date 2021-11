Dazn massaggio Giorgetti, ma quanto guadagna se ci rimette?

Dazn mantiene per questo campionato il paghi uno (abbonamento) vedi due. Dazn conferma di averci pensato ad abolire-ritirare il vedi due paghi uno. Ma una moral suasion messa in atto da ministro Giorgetti…Insomma Giorgetti ha un po’ massaggiato Dazn che finora dai poteri pubblici non ha ricevuto grandi ostacoli nell’assumere una posizione di sostanziale monopolio. Sta di fatto che Dazn ci ha pensato, provato, poi ha fatto i suoi conti e, per ora, ha lasciato perdere.

Eppure secondo Dazn il 20/25 per cento degli abbonamenti paghi uno-vedi due sono utilizzati in maniera scorretta (non doppia visione nella stessa casa o famiglia). E se Dazn dice 25 per cento, di sicuro sarà nella realtà percentuale maggiore. Dunque Dazn per questa stagione calcistica ci rimette a tenere in piedi il paghi uno-vedi due. Ma, se ci rimette e ci sta a rimetterci, la domanda è: quanto guadagna in totale per potersi permettere di rimetterci su questa partita?