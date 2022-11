Disarmo uguale pace? 1994: Ucraina disarma arsenale atomico, Russia garantisce suoi confini. Infatti...

Niente armi a Kiev perché con le armi la guerra continua e senza le armi la pace viene? Era il 1994, non proprio secoli fa…L’Ucraina disponeva di arsenale nucleare, parte consistente delle armi nucleari dell’Urss che si era dissolta era lì, in Ucraina. A Budapest accordo internazionale: l’Ucraina avrebbe disarmato, ceduto alla Russia missili, ogive e testate atomiche. In cambio la garanzia di Mosca del rispetto e protezione delle frontiere dell’Ucraina. Infatti… Quel disarmo non ha garantito né protetto la pace.

Smettere di combattere

Se la Russia di Putin domani smette di combattere, allora domani finisce la guerra. Se domani smette di combattere l’Ucraina, tempo qualche giorno finisce l’Ucraina. E non c’è molto da dire su chi, come e perché oscura, trascura, nasconde la differenza.