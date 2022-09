E’ morta anche la Regina, quell’arcobaleno su Buckingham Palace è il Tempo che saluta

E’ morta anche la Regina, dove l’accento delle emozioni e sensazioni è tutto su quell’anche. La Regina aveva 96 anni, dal punto di vista e secondo biologica contabilità non vi è ragione di nessun anche. Ma la Regina d’Inghilterra era tale dal 1952/3 ed era l’incarnazione viva e vivente del tempo che, seppur scorre, a qualcosa lo si può ancorare. Elisabetta seconda c’era e c’è stata non solo per il tempo di un lunghissimo regno della Gran Bretagna, la Regina c’è stata per il tempo della vita della grandissima parte di noi.

La Regina è stata contemporanea degli attuali bisnonni, se ancora ci sono, degli attuali nonni, dei genitori e dei figli di oggi e anche degli odierni nipoti. E lo è stata, contemporanea di tutti, restando tale. Soprattutto restando: la Regina era il Tempo che scorreva eppure si poteva tenere per la coda. La Regina era, è stata, qualcosa che restava e non si polverizzava, frantumava, svaniva. La Regina era un capo, un capo afferrabile del filo della Storia. Storia che negli ultimi due decenni ad una velocità sempre più vertiginosa ha disperso e sta disperdendo il suo gomitolo. La Regina era un filo afferrabile della tela sempre più lacerata di ciò che ci accade intorno, di ciò che viviamo.

La Regina…restava

Ora non più, per questo è morta “anche” lei. Insieme alla pace sul continente Europa, alla certezza di una crescita economica per eterna volontà degli dei e delle cose, alla presunzione di invulnerabilità da pestilenze, alla sicumera di un habitat Terra cui potevi far tutto senza danno a te stesso. E’ morta “anche” la Regina e quell’arcobaleno (alcuni hanno visto l’arcobaleno addirittura sdoppiarsi) sopra Buckingham Palace a Londra è il saluto del Tempo, del nostro tempo fino a ieri maturato e pensato come saldo fin quasi all’immutabilità, che prende congedo.