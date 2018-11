Dopo un terzo trimestre a crescita zero, l’Istat fa sapere che il quarto si presenta ulteriormente in flessione. A questo punto è evidente che tutti i calcoli del governo gialloverde sono già andati a farsi benedire, conclude Giuseppe Turani in questo articolo pubblicato anche su Uomini & Business.

Crescono, quindi, le pressioni perché i 5 stelle rinuncino al reddito di cittadinanza (che sposterebbe di pochissimo il Pil dell’anno prossimo) per consentire invece investimenti utili alla collettività e di cui c’è un gran bisogno. In modo analogo la Lega dovrebbe rinunciare alla quota 100. Comunque, gli ispettori del Fondo monetario sono al ministero dell’economia e si vedrà che cosa dicono.

In questo contesto di seria preoccupazione si segnalano un paio di interventi dell’Elevato, ancora più confusi del solito. Nel primo contesta che gli alberi caduti nel bellunese siano una vera tragedia. Il presidente della provincia gli ha già intimato di chiedere scusa e di togliersi dai piedi.

Nel secondo attacca la manifestazione torinese, gridando che la borghesia è tornata: insomma, non sopporta che i suoi meravigliosi ragazzi vengano trattati per quello che sono.

La sensazione è che i 5 stelle siano ormai in confusione (come il loro guru) e che non sappiano più dove sbattere la testa. Con 11 regioni da ricostruire (su 20) diventa sempre più difficile sostenere che la priorità sia quella di dare uno stipendio mensile a milioni di nullafacenti. D’altra parte, i 5 stelle sono il reddito di cittadinanza: senza di quello cessa ogni loro ragione di esistenza.

Forse è per questo che l’Elevato dà segni evidenti di confusione: non sa più nemmeno lui dove sbattere la testa.

La realtà e 7 signore torinesi lo stanno mandando in tilt.