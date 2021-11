Effetti avversi da...placebo. Uno su quattro sente male. Potenza della mente, e della propaganda

Effetti avversi, da vaccino? No, da placebo. Prendi due gruppi di persone, ad un gruppo somministri vaccino, all’altro gruppo soluzione fisiologica, cioè acqua fresca. Di quelli che hanno ricevuto acqua fresca circa uno su quattro accusa fatica a suo dire insolita e massiccia. Ancora circa 1 su 4 degli inoculati con acqua fresca accusa mal di testa.

Un po’ di meno (intorno al 15%) accusano dolori muscolari e male al braccio, sempre dopo l’iniezione di acqua fresca. E l’altro gruppo, quello che ha preso il vaccino? Le percentuali di effetti avversi denunciati sono superiori a quelle “sentite” dal gruppo acqua fresca solo di un 5/10%. Quindi se, ad esempio, il mal di testa post vaccino vien denunciato dal 30% dei vaccinati non è incongruo detrarre da questa percentuale una quota, non piccola, di mal di testa indotta dall’effetto nocebo.

Effetto nocebo. Ce ne son due

Effetto nocebo è noto in medicina e psicologia: l’ansia e il timore portano ad avvertire (avvertire realmente, non inventare) sintomi e disagi che in nessun modo dipendono da ciò che è stato inoculato. Dipendono dall’inoculazione stessa, fosse anche di acqua fresca. Perché la mente umana è molto potente, di certo lo è nei confronti del suo stesso corpo, in qualche misura gli comanda di sentir male (nocebo) o di sentir bene (placebo).

Poi, qui e oggi, di effetto nocebo ce n’è un altro, quello indotto dalla propaganda non vax spesso diffusa e sostenuta, più o meno inconsapevolmente, anche da chi non vax non è. E’ una nebbia cognitiva che fa atmosfera anche se non clima sociale. A furia di sentir domandare ma il vaccino dà effetti avversi…ti viene il mal di testa anche se non ce l’hai.