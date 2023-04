Buferone su Elly Schlein e le femministe, zitte sullo stupro alla festa del Pd di Bologna. E l’indignazione dov’è finita? È morta? Non è imbarazzante questo silenzio?

Solo qualche vocina, flebile e comunque tardiva, è uscita allo scoperto: ma solo per minimizzare. E allora due o tre cose vanno dette, dato il clima che si è creato.

1) LA FESTA DELL’UNITÀ, TEATRO INCONSAPEVOLE

Calma. La Festa dei Pd non c’entra nulla. Ci mancherebbe. Ergo, ogni accostamento con l’organizzazione del Pd felsineo è vigliaccamente strumentale. Di più è ridicolo, goffo, macchiettistico. Il branco stupratore ha assalito la quindicenne e il pubblico non ne sapeva niente. Questo è poco ma sicuro.

Alla festa settembrina di Bologna c’erano certi omoni con certe mani che non avrebbero risparmiato la banda di ragazzini. Oltretutto ci sono voluti mesi, prima che il fattaccio emergesse. Poi sono partite le denunce, gli investigatori hanno individuato la banda (cinque minori e un maggiorennne) e lo stupro è diventato di dominio pubblico. E materia di scontro politico.

2) FEMMINISTE E SCHLEIN NEL CICLONE

L’accusa è precisa: sono state colpevolmente in silenzio. Usano due pesi e due misure, a seconda degli episodi. Se la propria parte politica è in qualche misura coinvolta, le femministe battono in ritirata. Non va bene (eufemismo).

La violenza è sempre violenza, ogni tipo di molestia va condannata. Ovunque accada. E le femministe in questo hanno dato ampia prova (in passato) di esserci. Non sempre però. E su questo versante (scivoloso) la credibilità, se non si cambia in fretta, finisce a donne di facile costume.

3) PRECEDENTI INQUIETANTI

È dalla notte di Capodanno 2016 in quel di Colonia – un branco di nordafricani seminò il panico tra la folla avventandosi su un gruppo di ragazze – che i fatti vengono interpretati a capocchia. Le moleste di massa accadute a Colonia sono state derubricate a “figlie della società patriarcale “come ha detto a suo tempo Silvia Reggiani (Pd Milano).

Ma gli episodi sono tanti, da Parma a Milano. Ci aspettavamo stavolta un intervento della scrittrice Michela Murgia o di esponenti politiche come l’ex presidente della Camera Laura Boldrini oppure un intervento di Elly Schlein segretaria del PD che ha scelto di fare una vacanza ( per carità ne ha il diritto) in questi giorni e dunque zero indignazione. Peccato.