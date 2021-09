Emissioni di Greta: bla-bla-bla di retorica pop

Greta furente è riapparsa alle cronache e ha ammonito tutti i governi e tutti i poteri del mondo. L’accusa: produrre in tema di mitigazione e contrasto del cambio climatico solo e soltanto dei bla-bla-bla. Accusa documentata con…un solenne e impettito bla-bla-bla. Greta non dice nulla, non propone nulla se non una semplificazione nociva. La sua semplificazione è: ci sono i buoni che vogliono e i cattivi che non fanno. Ed è una emissione culturalmente nociva. Il passaggio dalle fonti fossili di energia ad energia prodotta da altre fonti e tecnologie è un’operazione a cuore aperto nel corpo delle società e Greta è chi bussa alla porta della sala operatoria ammonendo: dovete guarirlo e in fretta. Il bla-bla-bla è quello di Greta e di chi immagina, spaccia sia tutto facile e possa essere tutto immediato. Anche l’ecologismo ha il suo di populismo, Greta ne parla il linguaggio. E c’è qualcosa di irrimediabilmente penoso nella genuflessione di stampa e di politica alla retorica pop delle semplificazioni moleste.