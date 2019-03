ROMA – Italiani poca gente è un libro di un professore, Antonio Golini. E’ anche un’evidenza che non si vuol vedere. Tanto…riguarda il domani. 2017: morti 649 mila, 459 mila i nati. Ogni anno più morti che nati e quindi meno donne in età fertile nella popolazione. Saranno cavoli amari nell’Italia di figli e nipoti. Quindi in fondo che ci […]