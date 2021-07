Euro 2020, riscatto Serie A: 1 gol su 4 dal nostro campionato, allora i giocatori ci sono...

Il riscatto della Serie A si misura nei numeri di Euro 2020. Un gol ogni quattro lo ha segnato un giocatore che milita nel nostro campionato. Allora non è così male (nonostante in campo europeo non vinciamo una coppa dai tempi del Triplete di Mourinho).

Euro 2020: 1 gol su 4 viene dalla serie A

Un quarto dei gol degli Europei vengono dalla serie A. Per l’esattezza 36 su 140, il 25,7%. Il caso più evidente riguarda le semifinali: hanno segnato Chiesa, Morata, Damsgaard. A voler essere pignoli, anche l’autogol di Kjaer è “italiano”.

Non dimentichiamo che uno dei due capocannonieri attuali del torneo è Cristiano Ronaldo. Insieme a Schick (ex Roma). E subito dietro c’è Lukaku.

Come se non bastasse, nella semifinale di Copa America ha segnato Lautaro Martinez dell’Inter.

Eppure i club italiani non vincono in Europa

Eppure, nonostante questi numeri, i club italiani fanno fatica in Europa. Non vincono. Si è visto anche l’anno scorso, quando l’Inter è stata battuta dal Siviglia in finale di Europa League. Quest’anno sono arrivate tutte lontanissime dalle semifinali.

Non è un caso che l’unica italiana che negli ultimi due anni si è confermata su buon livello in Champions, nonostante fosse all’esordio (l’Atalanta), abbia mandato in rete 5 giocatori diversi in questa fase finale dell’Europeo.

Di certo, il dato statistico sui gol deve essere un segnale importante per ripartire. I giocatori interessanti in Italia ci sono, ora va “solo” ricostruita la credibilità delle società.