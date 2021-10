Facebook, WhatsApp, Instagram: allora non sono eterni, certe volte saltano come la luce

Non sono eterni Facebook, WhatsApp e Instagram, a volte capita anche a loro di rompersi, bloccarsi, incepparsi o saltare proprio come salta la corrente a casa. Lo abbiamo visto ieri, 7 ore di blackout: più di qualsiasi altro blackout elettrico. Sette ore senza social, senza messaggi, sena vedere foto e post, senza condividere la qualunque. Sono tante per chi con il telefono in mano ci passa più un minuto sì e uno no. Si dava per scontato che le app fossero eterne, che non potessero spegnersi. Abbiamo scoperto che non lo sono. Chissà cosa avrà fatto mezzo mondo nel frattempo…