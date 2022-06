Festa della Repubblica: 7 italiani su 10 sono fieri del loro Paese. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio SWG. Sfatato dunque uno dei luoghi comuni più ricorrenti. Anzi. È un orgoglio in crescita.

Il senso di appartenenza è addirittura aumentato di 9 punti rispetto a sette anni fa. Merito (anche) di Mattarella e del suo “carisma felpato e i richiami all’ordine discreti” (copyright Massimo Donelli) registrati in questi anni difficili, sconquassanti su più piani: politico, sociale, economico, sanitario. Di più: il 33% ha dichiarato di essere “molto soddisfatto “. E ha fatto un esplicito riferimento alla scelta che il capo dello Stato ha fatto nel febbraio del 2021 puntando su Mario Draghi “un italiano rispettato nel mondo “. È un buon 17% si sente “prevalentemente “ cittadino europeo.

FESTA PENSANDO ALLA PACE

Il 2 giugno di quest’anno è stato segnato, oltreche’ dalla crisi – energetica, economica , politica – dal desiderio di pace che lo sciagurato conflitto russo-ucraino ha reso impellente, pressante. Urgente.

Al di là dei significativi eventi registrati (Frecce Tricolori, parata militare e civile, l’alzabandiera e l’omaggio al Milite Ignoto) e del commovente passaggio di un elicottero del 118 per ricordare chi è stato in prima linea contro il Covid

è piaciuto in modo particolare il gesto simbolico di Mattarella che al concerto offerto al Quirinale al corpo diplomatico non ha invitato gli ambasciatori di Russia e Bielorussia

SPETTACOLARE PARATA AI FORI IMPERIALI

Cinquemila uomini e donne, 170 cavalli, 22 elicotteri, scuole militari ( Accademia di Modena, Livorno, Bergamo, Pozzuoli,ecc.) , bande e fanfare (Alpini, Marina, Areonautica, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, ecc.), i leoni di San Marco, Guardia costiera, i fucilieri, i baschi rossi dei cacciatori, le “gazzelle” dei Carabinieri , i commissari di Polizia (molte donne) fasciati nel tricolore, le Guardie carcerarie, i vigili del fuoco, le crocerossine , i volontari dell’Ordine di Malta, i bolidi della Polizia stradale (ammirate le Lamborghini), il cane “Briciola” accanto ai Carabinieri a cavallo, gli elicotteri delle forze militari in volo, i paracadutisti sportivi con un maxi tricolore (discesa veloce applauditissima, 8 metri al secondo). Gran finale con le Frecce Tricolori.

Sulla tribuna centrale Mattarella, i presidenti di Camera e Senato, Draghi e i suoi ministri. Mattarella in auto è rientrato al Quirinale alle 11.50.