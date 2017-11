ROMA – “Flat Tax e debito in agguato”: questo il titolo dell’articolo che Giuseppe Turani ha pubblicato anche su Uomini e Business:

L’ultimo amore dei politici italiani si chiama “flat tax”, cioè tassa piatta, un’aliquota unica. Probabilmente perché sono convinti che si riesca e far immaginare alla gente che pagherà meno tasse. Ma non è vero. Quelle attuali non bastano nemmeno a chiudere il bilancio pubblico in pareggio, figurarsi se si possono abbassare. Solo facendo debiti. E questo è un modo per rinviare il tutto a dopo, alla fine qualcuno (figli, nipoti) pagherà.

Comunque ai nostri politici piace. I progetti in circolazione vanno da un’imposta del 15 per cento (Lega) a una del 25 per cento (Istituto Leoni).

In teoria la flat tax va contro il dettato costituzionale, che vuole le imposte progressive in base al reddito. Ma i vari proponenti sostengono che la progressività rimane, grazie al gioco delle deduzioni e esenzioni.

Allora se il totale rimane sempre quello (perché non si può scendere se non si tagliano le spese) e la progressività pure a che cosa serve una flat tax?

In teoria a semplificare il fisco, che solo l’anno scorso ha emanato ben due mila pagine di provvedimenti fiscali.

In realtà nel progetto dell’Istituto Bruno Leoni (il più sensato) c’è una grande semplificazione iniziale.

Solo che poi penserebbe comunque la politica a complicare di nuovo le cose. La politica non sa resistere alla tentazione di creare un privilegio per una categoria o un’aggravante per un’altra.

Per averne la conferma basta dare un’occhiata alla selva dei bonus che sotto elezioni stanno piovendo sulla testa degli italiani.

In sostanza, il fisco è materia complicata di suo perché complicata è la realtà dei contribuenti (persone fisiche, società, cooperative, ecc.), ma il vero disastro viene fatto appunto dalla politica, che si ritiene in dovere (per interessi elettorali) di favorire oggi le madri nubili, domani gli orfani e dopodomani i nonni.

E pensare che ogni fiscalista di una certa qualità vi spiega che una delle caratteristiche fondamentali di un sistema fiscale è la sua stabilità, cioè la sua non variazione nel tempo. E questo perché dà la possibilità a tutti i soggetti di capire esattamente quali siano i loro doveri verso lo Stato.

Ma questa è teoria, la pratica è quella di un fisco che, flat tax o no, cambia ogni settimana.