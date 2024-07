Francia, antisemitismo e ebraismo sotto la pelle della politica

Francia, antisemitismo e ebraismo covano sotto la pelle della politica. Sembra incredibile, per chi non è un attento osservatore, ma la questione ebraica in Francia determina profondamente la politica.

Intanto fate caso ad un nome, Raphael Glucksmann, fondatore di Place Publique, di origini ebraiche askenazite, lui probabilmente è colui che farà saltare il Nuovo Fronte Popolare che viene attribuito a Melenchon, ma di cui quest’ultimo è solo, con la sua France Insoumise, una componente, seppur particolarmente accanita, da cui il nome che significa ribelle.

Il nuovo fronte popolare in Francia

Il Nuovo Fronte, che è stato costituito per fermare le destre, riunisce, come l’originale del 1936-38, la gauche francese, compresi i comunisti e i socialisti dell’ex presidente Hollande, e come prima della guerra è un fronte molto diviso.

La gauche francese è sempre stata spaccata e frazionata da odi personali e giacobinismi esasperati, poi i socialisti si sono come in Italia divisi, ed hanno avuto il loro apice con Mitterand.

Melenchon e Glucksmann hanno coabitato per queste elezioni, dopo essersi combattuti aspramente alle europee, anche per l’antisemitismo dichiarato di Melenchon.

A destra troviamo un altro esponente di origini ebraiche di provenienza algerina, Éric Zemmour di Reconquete. E poi c’è Pierre Moscovici, ex commissario europeo molto attaccato da Melenchon.

La questione ebraico-palestinese sarà certamente tra i primi nodi da sciogliere per formare il nuovo governo. Quella che invece non è tacciata di antisemitismo, nonostante il padre, è proprio Marine Le Pen, che ha già un suo nemico naturale nei mussulmani. I quali avendo nemico comune gli ebrei han votato in parte per Melenchon.

Come la laica Francia sia ostaggio delle religioni è un paradosso che farebbe rivoltare nella tomba Russeau e Diderot. Manca solo che entrino in campo i nostalgici di Lefevre e poi siamo al completo.