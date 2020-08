Lui sì che era popolare. Ma lo era anche per un impegno autentico tra gli “ultimi”, nel mondo della droga, tra le prostitute, tra i diversi, tra i più bisognosi .

Di questo prete, che abitualmente trasforma la sua Messa in un comizio politico, Bagnasco non si era mai occupato. Probabilmente per non trasformare un esibizionista in un perseguitato della Curia, elevandone la statura.

E’ probabile che il nuovo arcivescovo si comporterà nello stesso modo, malgrado il monito a non trasformare il servizio sacerdotale in una esibizione continua.