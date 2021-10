Furbetti (tanti) del Superbonus 110%: costi raddoppiati, tanto paga lo Stato

Se spendi 100 per rifare un’abitazione che meno divora energia lo Stato ti finanzia con 110. Tu proprietario non tiri fuori di tasca nulla dei 100 euro: i dieci di differenza servono a pagare banche e altre forme di credito che versano i 100 alle aziende e imprese che fanno i lavori. E’ il superbonus 110 per cento che sta muovendo miliardi ma che (ministro Franco) alla lunga (e anche alla media) sarà insostenibile.

Il 110% di cosa?

Già, ma il 110 per cento di cosa? Dei costi sostenuti ovviamente. Ma guarda un po’ cosa succede: sarà una coincidenza ma da quando c’è Superbonus 110 per cento i prezzi della caldaie sono aumentati del 286 per cento, quelli delle schermature solari cresciuti del 225%, quelli degli infissi del 208 per cento…Il proprietario dell’abitazione non tira sui costi, l’azienda non bada a spese…tanto paga lo Stato. Furbetti (tanti) del Superbonus uniti nel compilare la nota spese da far pagare allo Stato.