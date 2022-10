Le foto e i video delle manifestazioni e mobilitazioni dei comitati contro il rigassificatore da collocare a Piombino mostrano persone disperate, disperatamente feroci nel loro terrore. Persone che si mostrano e si sentono come esposte, anzi condannate. Condannate, esposte a che? Al macello o giù di lì. Infatti denunciano e rivendicano con slogan e argomenti riassumibili e riassunti in “rigassificatore uguale morte”. Altra ma non diversa sintesi quella del sindaco di Piombino, eccola: rigassificatore uguale pericolo, quindi mettetelo da un’altra parte (non chiedete al sindaco se, messo da un’altra parte, rigassificatore smette di essere pericolo). Isterica e/o furbetta la fiera e ferma opposizione al rigassificatore è comunque irriducibile nel suo No. Che però dovrebbe avere il coraggio e l’onestà di estendere alle sue conseguenze (non logiche, qui la logica non passa la frontiera). Conseguenze piene, senza se e senza ma.

Gas, è pericoloso

Diciamolo, diciamola tutta: il gas è pericoloso. Quanti se lo dimenticano acceso, soprattutto in età? E quanti col gas ogni giorno nella case si scottano, ustionano? Per non dire di quanto puzza. E quante volte si legge di fuga di gas, quindi esplosione? Sacca di gas, bolla di gas…Il gas prima di essere in generale, prima di essere nelle nostre case e città dovrebbe essere garantito come mai e poi mai pericoloso. E invece non si contano piccoli e anche meno piccoli incidenti col gas. Col gas bisogna, bisognerebbe avere la massima sicurezza prima di impiegarlo, quella che chiedono a Piombino i No gas.

Si può avere la totale, eterna, assoluta sicurezza col gas? No, come dimostrano centinaia di migliaia di incidenti col gas in cucina e centinaia di guai grossi col gas. Bambini e anziani le vittime più frequenti dei guai col gas. Quindi, secondo comandamento ed equazione dei disperati di Piombino, no sicurezza garantita e sottoscritta da dio in persona significa no rigassificatore. Concetto e precetto fa estendere: spegniamolo questo gas che è pericoloso, in ogni casa, in ogni impianto e tubo. Si incendia, puzza, esplode, brucia…e ce lo si dimentica anche aperto. Aboliamolo ovunque questo gas, mica solo a Piombino. Così risolviamo anche il problema di doverlo pagare in bolletta.