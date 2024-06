Giorgia on my mind, da Ray Charles a Meloni

Giorgia on my mind. Giorgia, quella parolina rotonda, è entrata facilmente nella testa degli italiani. Oltre due milioni hanno scritto il suo nome nella scheda, hanno scelto la donna/madre, single, che si

fa carico dei loro problemi, ce penso io, lavorando indefessamente, e piangendo per il

poco tempo dedicato a sua figlia. È lei l’ape regina di un mondo alveare, in fondo

mammone, come è oggi l’Italia.

Il suo unico problema è che il resto del nido di api è costituito più da fuchi che da apine laboriose. Ma oggi lei ha proposto un sondaggio su di sé, diretto, matriarcale. Volete bene alla mamma?

E gli italiani hanno risposto in massa, bisognerebbe vedere come sarebbe andata FdI

senza la sua candidatura, l’ha scelta con estrema volontà, ed ha avuto ragione.

Giorgia c’è, è entrata dentro di noi, un claim nella testa come la pesca di Esselunga, spot

premonitore, e resterà se continuerà a prendersi cura dei vecchi italiani, lei è la care giver,

e noi ci affidiamo a lei.