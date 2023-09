Guardoni, comari e fornitori di junk news. Le foto Crosetto-Saponaro

Sul mercato c’è una robusta domanda, ampio è il segmento dei guardoni che chiedono e consumano merci e prodotti a loro misura. Altro robusto, ancor più robusto, è il segmento di mercato abitato dalle comari (femminili o maschili che siano). Metti guardoni più comari, condisci con l’acidità umorale che bagna esistenze ed identità culturalmente misere e miserabili e ottieni una vasta, vastissima domanda. A soddisfare questa inesauribile e crescente domanda professionalmente lavorano e producono i fornitori, stampatori e commercianti di junk news. Junk, cioè notizie immondizia, monnezza. A dimensione di grufolamento spacciato per gossip. Un caso di scuola quello delle foto di Guido Crosetto al mare con la moglie Gaia Saponaro. Foto con l’evidente e tartufesco sotto testo tanto non scritto quanto ammiccato: lui brutto, lei bella. Come mai? Il vasto pubblico di guardoni più comari inaciditi nell’animo si è fiondato sulle foto, poi è corso alla tastiera.