I soldi non danno la felicità, parola dei dieci paperoni dello sport, ecco chi sono: quasi tutti insoddisfatti

Soldi e felicità. Ultima classifica di Forbes , la prestigiosa rivista americana di economia e finanza, ha pubblicato la classifica degli atleti più ricchi.

A posteriori sorge spontanea (e non scontata) una considerazione vecchia come il mondo. Eccola: i soldi non sono tutto. La top ten dei paperoni dello sport mondiale lo racconta. Una multinazionale che fattura 1,05 miliardi di dollari ma i suoi risultati avvertono: siamo probabilmente alla fine di un’era. E dentro c’è di tutto, come in certi romanzi: sconfitte, delusioni, infortuni, divorzi, ritiri più o meno sinceri. Ecco la classifica e i relativi milioni incassati in un anno.

1) CONNOR MCGREGOR (162 milioni)

Lottatore formidabile, irlandese, 33 anni, re delle arti marziali miste, dal pugilato alla kickboxing, dal karatè al Taekwondo. È il paperone dei Paperoni. Gradasso come da copione. L’altro giorno ha fatto una offerta per comprare il Chealsea di Londra, campione del mondo in carica, di proprietà dell’oligarca russo Abramovic dal 2003 , caduto in disgrazia per la sua vicinanza a Putin. Respinto. E la serie nera continua. Nel 2021 ha perso due volte su due con Dustin Poirier.

2) LIONEL MESSI (117)

Dopo 18 anni ha divorziato dal Barcellona per giocare a Parigi. Ma il Psg è già fuori dalla Champions. Un ombra. Fischiato.

3) CRISTIANO RONALDO (108) – Ha chiuso in anticipo la sua storia con la Juventus (81 gol in 98 partite) per tornarsene al Manchester Utd. Non vince il Pallone d’oro dal 2017.

4) DAK PRESCOTT (97,8) – È il quarterback dei Dallas, gladiatore del football americano. Nato in Louisiana , 28 anni. Unico Under 30 della classifica.

5) LEBRON JAMES (87)

Un mito. Idolo dei L.A. Lakers, oro a Pechino 2008 e a Londra 2012. Un gigante (206 cm, 113 kg), capace di giocare in tutti e cinque i ruoli del basket. Nato nel nord-est dell’ Ohio. A dicembre farà i 37. Tira aria di ritiro.

6) NEYMAR (85,7) – Stella cadente. Paragonato (incautamente) a Pelé. Cresciuto nel Santos, plasmato a Barcellona (123 partite, 68 gol) gioca nel PSG dal 2017 e con la Nazionale brasiliana dal 2010. I parigini lo fischiano. Situazione insostenibile . Se ne andrà a fine stagione.

7) ROGER FEDERER (81) – Vale 90 milioni all’anno nonostante non abbia praticamente mai giocato. Forse lo rivedremo a fare estate. Forse. Tennista leggendario , ha vinto ovunque (103 titoli). A 41 anni (ad agosto) medita il ritiro. Ci sta.

8) LEWIS DAVIDSON HAMILTON (74)

Il Re Nero della Formula Uno (7 Mondiali, 103 GP vinti) giorni fa ha voluto il cognome della mamma (inglese) accanto a quello ereditato dal papà caraibico. Domina le scene dal 2007 ma non parla di ritirarsi benché abbia ormai 37 anni. Ha il dente avvelenato con la Red Bull di Verstappen. È furioso.

9) TOM BRADY (68,5) – Bello,ricco famoso, iconico quarterback dei Tampa Bay Buccaneers, marito della supermodella brasiliana Gisele Bundchen dal patrimonio esagerato (386 milioni di dollari). Ma anche bugiardo. A febbraio Tom ha annunciato il ritiro, l’altro giorno ha detto che continuerà. A 44 anni anni si può certo cambiare idea, ci mancherebbe. Ma questo tiramolla non è piaciuto ai social.

10) KEVIN DURANT (67,5) – Altro cestista americano, ala dei Brooklyn Nets, oro in tre Olimpiadi (Londra, Rio, Tokyo), uno dei migliori realizzatori della storia del basket. Corre voce che voglia tornare nella sua Washington. Un’altra anima in pena?