Insomma, Salvini e Di Maio, con l’assist di Conte e Tria, stanno portando il paese in autogol. Una sorta di “crisi autoinflitta” che è anche il titolo che gli analisti hanno scelto come sintesi delle loro considerazioni: «Le tensioni finanziarie – spiegano – stanno montando e il rischio che si palesa è quello di un avvitamento, che passa per le perdite registrate dalle quotazioni delle banche e un possibile ridimensionamento dell’offerta di credito al sistema». Con la conseguenza di creare un freno alla crescita.

Esattamente quello che l’esecutivo non desidera, tanto più in vista delle europee di maggio. Ecco perché, alla fine, secondo il Ref, «Non è da escludere che nelle prossime settimane la struttura della manovra possa subire qualche aggiustamento. Una fase di aumento delle tensioni sui mercati non sembra utile, anche dal punto di vista degli obiettivi politici del Governo: se è vero che lo scontro con le autorità europee può fare gioco per giustificare la realizzazione solo parziale dei programmi annunciati, è anche vero che un avvitamento in una recessione non giova, soprattutto se l’obiettivo è quello di traguardare le elezioni europee di maggio prossimo».

Alla luce di queste considerazioni, le stime indicate dal Ref per i prossimi anni indicano un’economia poco mossa (1,1 per cento nel 2019 e 1,2 nel 2020, in linea con l’1 per cento del 2018), e un tasso di disoccupazione stabile (10,8 per cento nel 2019 e 10,7 nel 2020, in linea con il 10,7 atteso per il 2018), a fronte di un’accelerazione dei consumi (1,0 per cento nel 2019 e 1,2 per cento nel 2020 da +0,6 per cento del 2018) e dell’export (2,9 per cento nel 2019 e 3,2 per cento nel 2020 da 0,9 per cento nel 2018).

Notizie poco entusiamanti anche sul fronte conti pubblici. Gli analisti del Ref prevedono che le varie misure che il governo sta per introdurre – soprattutto il reddito di cittadinanza e gli investimenti pubblici aggiuntivi – saranno realizzate in misura parziale nel primo anno, ossia nel 2019. Questo potrebbe rendere “plausibile” il prossimo anno un livello del deficit inferiore all’obiettivo del Governo. La stima che indicano è infatti al 2,1 per cento, inferiore al 2,4 per cento fissato dal governo e contestato da Bruxelles.

«Più difficile, invece, il quadro dei conti pubblici negli anni successivi» avvertono subito gli stessi analisti. Infatti, spiegano, «il Governo anticipa un andamento decrescente del deficit, ma incorporando nel percorso di rientro un’altra clausola di salvaguardia sull’Iva. È una misura che però non è scontato che verrà adottata; appare peraltro oggettivamente difficile individuare interventi alternativi in tagli alle spese».

Ecco perché, nonostante le rassicurazioni del governo – che nella lettera inviata venerdì a Bruxelles ha dichiarato che qualora i rapporti debito/PIL e deficit/PIL non dovessero evolvere in linea con quanto programmato, “si impegna a intervenire adottando tutte le necessarie misure affinché gli obiettivi indicato siano rigorosamente rispettati” – ci sono «rischi che il quadro dei conti pubblici scivoli verso saldi prossimi o superiori al 3 per cento», concludono gli esperti del Ref che al momento per il 2020 prevedono un indebitamento al 2,5 per cento.