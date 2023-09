Incidente Alatri, davvero siamo degli animali così intelligenti?

Ha preso la sua Audi e ha iniziato a guidare come un pazzo per le campagne di Alatri. Il tutto, ovviamente, in diretta sui social.

Come sottofondo, tanto per non farsi mancare nulla, ha anche messo un bel po’ di musica rap a palla.

Poi il novello gangster de noantri, chi lo avrebbe mai detto, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un’auto che veniva dal senso opposto di marcia.

Nell’altra auto una mamma e i suoi due bambini, un maschietto e una femminuccia. La bambina, che ha anche perso conoscenza per un po’, è stata estratta dalle lamiere grazie ai Vigili del fuoco.

C’è un esempio migliore di questo video per capire quanto ancora siamo lontani dal poterci definire degli animali intelligenti? C’è un esempio migliore di questo video per capire che davvero qualcosa non va?