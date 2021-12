Inflazione, in Italia al 3,8% in Ue ancor di più, negli Usa vicina al 6%. Inflazione da non coprire più col velo dell’aggettivo “temporanea”, Powell e con lui la Banca Centrale americana hanno detto che la pietosa bugia non regge più. Inflazione che alza i prezzi delle merci e il costo dei consumi. Inflazione che viene da tante cose: strozzature logistiche, ingolfamento della produzione, rincaro e talora scarsità materie prime…Ma soprattutto inflazione come nemesi da sussidi.

Nessuno ama dirlo ma l’inflazione è la conseguenza, il prezzo postumo, la nemesi dell’alluvione di sussidi pubblici erogati da tutti gli Stati nel 2020 e 2021. Non potevano e non dovevano fare diversamente governi e Banche centrali, hanno letteralmente ristorato e nutrito centinaia di milioni di cittadini altrimenti senza reddito causa blocco o rallentamento economie. Ma ora l’inflazione nemesi dei sussidi dice a gran voce e a gran numeri che occorre cominciare a smetterla con i sussidi. Altrimenti? Altrimenti i soldi, dei sussidi, degli stipendi, delle pensioni e anche dei redditi di cittadinanze varie se li mangia lei, l’inflazione.