Ita perde il pelo ma non il vizio Alitalia: primo scioperare

Ita non deve e non dovrebbe essere Alitalia. Perché Alitalia è fallita, anzi non solo fallita. Alitalia è stata azienda che volava in costante e accettata perdita di denaro pubblico. Per decenni, non per mesi o in qualche anno sfortunato. Alitalia è stata azienda mal guidata da management incapace o rassegnato o complice. Alitalia è stata azienda fabbrica consenso e distributrice di favori e cariche e incarichi per mano politica.

Alitalia è poi fallita per diretta azione dei sindacati che sempre e coerentemente hanno rifiutato ogni idea e azione per farne qualcosa che potesse non essere una tassa ai danni del contribuente italiano. I sindacati del trasporto aereo hanno sempre scomunicato e indicato alla pubblica condanna chiunque e qualsiasi cosa non lasciasse Alitalia così come era: capace di volare al modico costo di una perdita di un milione al giorno. Ecco perché Ita non deve e non dovrebbe essere Alitalia.

Ita e Alitalia: discontinuità aziendale una condizione ovvia e necessaria ma…impossibile

Ita non deve, non dovrebbe essere Alitalia perché altrimenti i nuovi soldi pubblici messi in azienda faranno la fine dei miliardi precedenti: bruciati, mangiati, sprecati. Non deve, non dovrebbe essere Alitalia perché Alitalia è la storia, lunga, di un fallimento non solo aziendale ma anche politico, culturale, sociale. E sindacale. Ma i sindacati sono già alacremente al lavoro per mostrare che la cosiddetta discontinuità aziendale tra Ita e Alitalia è…impossibile. Cgil insieme alle altre sigle ha definito “paradossale” che la nuova azienda non voglia applicare gli stessi contratti che applicava Alitalia. Dunque per i sindacati e “paradossale” che Ita non sia Alitalia.

Primo: scioperare

E quindi, a mostrare che secondo sindacato Ita può perdere il pelo ma non il vizio Alitalia, ecco la prima mossa: uno sciopero. Uno sciopero prima ancora di volare. Uno sciopero e che sarà mai? Se ne son sempre fatti a mucchi, in Alitalia.