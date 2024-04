La tragedia dimenticata alla Centrale Enel di Suviana, zero titoli sui giornali

La tragedia dimenticata alla Centrale di Suviana. Tutto tace. Zero titoli sui giornali. Strage già dimenticata? L’esplosione avvenuta il 9 aprile alla Centrale idroelettrica Enel Green Power di Bargi, nel lago di Suviana, nell’Appennino bolognese, è finita nel dimenticatoio? Le famiglie delle sette vittime aspettano risposte.

Tre dei cinque feriti sono ancora ricoverati, l’inchiesta è ancora a carico di ignoti, non ci sono indagati; restano le scatole nere della Centrale da analizzare. È solo un silenzio apparente? Calma. Filtrano indiscrezioni. C’è un lavoro sotto traccia che fa ben sperare.

NOMINATI QUATTRO SUPER PERITI

La Procura di Bologna incalza. Vuole al più presto “un accertamento tecnico non ripetibile per accertare la dinamica e le cause del disastro e del grave infortunio sul lavoro, nonché le conseguenti eventuali responsabilità penali; essendovi pericolo di modificazioni dello stato dei luoghi e degli elementi utili per la ricostruzione degli eventi“. Il poker di esperti ha giurato ed è entrato in azione.

Si tratta di due docenti dell’Alma Mater, la prestigiosa Università di Bologna (la prima in ordine alfabetico del mondo occidentale), due professori noti e stimati: Alberto Nucci (si occuperà dei sistemi elettrici per l’energia) e Vincenzo Parenti Castelli (meccanica applicata alle macchine). Gli altri due super periti insegnano alla Università di Firenze e alla Federico secondo di Napoli: Enio Paris si occuperà di idraulica, Domenico Paredes di Costruzioni idrauliche e idrologia.

UN TEAM DI INVESTIGATORI PER SUVIANA

La Procura ha organizzato anche un team di investigatori che da giorni, lontano da occhi indiscreti, stanno interrogando lavoratori e addetti alla sicurezza del sito. Va ricordato che l’impianto è ancora sommerso. Un impianto alto 54 metri (9 piani), di tipo “a pozzo” con una potenza di 330 Mw. La turbina esplosa si trovava a circa 40 metri sotto il livello dell’acqua durante il collaudo. L’acqua ha invaso l’ottavo e il nono piano, è collassato pure il solaio e si sono rotti i conduttori di refrigerazione. L’Enel ha sempre detto, fin dal primo momento, che “lavoriamo con contractor prestigiosi”. E straordinari sono stati i sommozzatori dei Vigili del fuoco,che hanno recuperato i sette corpi operando con visibilità zero. Semplicemente eroici.

ALLARME, CRESCONO I CADUTI SUL LAVORO

Ben 119 i morti sul lavoro solo nei primi due mesi del 2024, venti in più rispetto al primo bimestre 2023. Mai così tanti da prima del Covid. Una media di tre morti al giorno. Ma il numero sale a 181 morti se si considerano i lavoratori deceduti “in occasione, in itinere”. È una strage silenziosa che ha un nome: “morti bianche”. In Agricoltura le chiamano “Morti Verdi”. Cosa aspetta la Politica ad occuparsi di questa emergenza?