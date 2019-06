ROMA – Levategli il fiasco è espressione cara e molto usata sui social: quando si vuole attestare che uno o più esagerano, anzi stra esagerano, anzi fanno e dicono cose oltre misura, pudore, decenza e ragione spesso si scrive così. Appunto: levategli il fiasco.

L’espressione richiama ad un’immagine che vuole essere metafora: nel fiasco c’è il vino, l’alcol. L’alcol che ingerito dà alla testa, fa dar di matto. Quindi levando il fiasco, incitando a levare il fiasco, si segnala che qualcuno dà di matto o comunque sragiona o comunque non è in grado di ragionare ed è infine pericoloso. Levategli il fiasco è un commento, una critica e anche un allarme. Levare il fiasco, allontanarlo dalle mani della gente pericolosa è comunque immagine, allegoria? O no?

In un paesino della Germania, quella Germania una volta dell’Est al confine con la Polonia, quella Germania molto indulgente col nazional sovranismo che pure in Germania non manca, in un paesino di nome Ostritz, i neonazisti del circondario e non solo si erano dati appuntamento per una bella rimpatriata-sfilata-esibizione muscolare dal nome (e come ti sbagli?) Scudo e Spada. Non c’era scritto ma a Scudo e Spada andava aggiunto Boccale. Era questa la triade: scudo anti straniero, spada teutonica e boccale di birra.

Non c’era scritto ma quelli di Ostritz conoscevano i loro polli. E quindi, prima dell’arrivo degli annunciati 500 e passa neo nazisti, teste rasate, braccio teso, sono andati loro al supermercato. Al supermercato e in ogni altro spaccio possibile del paese. Sono andati a portar via, comprando ovviamente, tutta la birra. Tutte le lattine e bottiglie di birra. Quando i neonazisti sono arrivati, quando hanno realizzato che birra zero ed erano rimasti solo scudo e spada, subito si sono dimezzati di numero. Poi si sono spenti d’entusiasmo, quindi hanno lasciato perdere: raduno neonazista sospeso per impraticabilità di birra.

Lì, in quel paesino della Germania al confine della Polonia il levategli il fiasco ha funzionato. Per una volta. Qualcosa del genere potrebbe ancora avvenire in qualche paesino della sterminata America delle pianure (anche lì se non si beve nulla si muove). Ma inutile farsi illusioni: ci sono stati (e ci sono) momenti in cui un’intera popolazione a larghissima maggioranza si attacca alla fiasco. E se qualcuno prova a scostarglielo da vicino, quel qualcuno un popolo o quasi lo chiama nemico del popolo.