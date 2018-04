ROMA – M5S al Quirinale la prima volta ci è andato a piedi.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

A piedi son saliti al Colle per il primo giro di consultazioni Luigi Di Maio e i due capo gruppo Toninelli e Grillo. Al secondo giro sono entrati dal passo carrabile in auto, ma a bordo di una modesta e proletaria Clio. Grande sobrietà, bella immagine per i telegiornali.

A piedi al Quirinale sono andati la prima e la seconda volta quelli della delegazione della Lega, Salvini in testa a dare il passo. A piedi hanno fatto le scale e la salitella quelli della delegazioni del Pd, Martina, Marcucci, Delrio. Leghisti e dirigenti del Pd a piedi col passo della gente comune, della gente che lavora. Grande sobrietà, bella immagine per i telegiornali.

Berlusconi a colloquio con Mattarella ci è andato in auto. Confessando così implicitamente o un passo malfermo o una voglia di status. Però anche Berlusconi ci è stato attento assai ai tempi che corrono: l’auto era la sua. Sobrietà, anche se minima. Non grande immagine per i telegiornali ma grande attenzione a non fare la figura del…caimano ricco sfondato.

Il bilancio a quattro ruote e tanti piedi delle due tornate di consultazioni al Quirinale è auto blu zero. Niente auto blu, tutti hanno rispettato l’implicito divieto di auto blu. Almeno davanti ai telegiornali.

Il risparmio per la collettività tentando di calcolare il consumo di carburante e l’usura mezzo nel percorso Palazzo Grazioli o Via del Nazareno o Montecitorio verso e fino al Quirinale è stimabile intorno ai 70/80 euro. Finalmente un paese che riduce gli sprechi, finalmente un ceto politico indotto e costretto a morigerati costumi, finalmente affamata la Grande Bestia dello Stato mangia soldi dei cittadini. Risparmio e in diretta e documentata tv di 70/80 euro. Sono i primi concreti frutti del nuovo e diverso che avanza, del governo del cambiamento che verrà. I primi frutti concreto del voto del 4 marzo.

Settanta/ottanta euro risparmiati dalla collettività e tutti di un botto, anzi due botti. Circa 40 euro di risparmio per le casse pubbliche a consultazione. Contenti?