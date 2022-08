Monica Cirinnà: quel collegio non mi sta. Francesco Ferrari: in pericolo l’incolumità pubblica. Coppa del non si può sentire, seconda semifinale (foto Ansa)

E’ passato un po’ di tempo, a suo tempo notato da molti ma non del tutto apprezzato nel suo spessore l’iniziale e sdegnato rifiuto da parte di Monica Cirinnà (Pd) di un collegio elettorale dove presentarsi alle elezioni. La frase dello sdegno fu: quel collegio non mi sta, non è a mia misura. Sorvoliamo sulla insieme grottesca e drammatica situazione per cui…Anzi, non sorvoliamo affatto: grottesco e drammatico che candidati reclamino il loro diritto a scegliere il collegio elettorale come abito a misura, grottesco e drammatico e anche avvilente questo birignao para politichese che rimastica e ripropone null’altro in fondo che il lei non sa chi sono io.

Quel collegio non mi sta non solo è la pretesa del vincere facile, con tanti saluti all’azione politica come impegno collettivo. Non solo è ancora e sempre indossare il capo di gran moda del vittimismo prepotente. E’ una stizza quella del “quel collegio non mi sta” che dà la misura dello spessore di privato intelletto prima ancora che di pubblica etica. Quel collegio non mi sta…Una performance che iscrive la frase Cirinnà alla seconda semifinale della Gran Coppa del non si può sentire.

Sindaco di Piombino

Francesco Ferrari (Fdi) sindaco di Piombino. E, ovviamente, il rigassificatore. Ecco il sindaco: “Non ci possono essere compensazioni quando in pericolo è l’incolumità pubblica”. Stiamo alla scienza e competenze del sindaco, tali indubbiamente da fargli attestare che un rigassificatore attenta per la sua stessa esistenza alla “pubblica incolumità”.

Lui lo sa che intorno ai rigassificatori è sterminio o almeno pestilenza. Dice proprio “pericolo per incolumità pubblica”. E quindi…quindi chiede, consiglia, esige dal governo collocazioni “alternative” del rigassificatore. Come un No Vax che, dichiarati i vaccini assassini, chieda, consigli ed esiga che, in “alternativa” si vaccini qualcun altro. Anche qui, anche negli argomenti e frasi di Francesco Ferrari, una scala di spessori intellettuali e civici che garantiscono l’entrata, la doverosa e raggiunta convocazione alla seconda semifinale della Coppa d’agosto 2022 del non si può sentire.