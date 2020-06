Recovery Italia, Conte concretezza. Cioè rinvio a settembre

ROMA – Recovery Italia, il nome è questo. Ci son voluti circa tre giorni di Stati Generali dell’economia per cotanto risultato: il nome.

Il nome della cosa…ma quale cosa? Una cosa…concreta. Concretezza è la parola numero due, anzi la parola sposa del Recovery Italia.

Non c’è da giorni un solo ministro, parlamentare, giornalista, sindacalista, imprenditore, cittadino perfino che non concluda o inizi (o entrambe le cose) fieramente assicurando ed esigendo e garantendo concretezza.

RECOVERY ITALIA: IL FANTASMA DELLA CONCRETEZZA

Ma cosa è la concretezza modello Conte e format governo in carica?

La decisione, finalmente, sul Mes? Sui 36 miliardi a disposizione senza condizioni e senza interessi ma che non si possono prendere altrimenti è peccato secondo religione anti Ue originaria e originante M5S? No, sul Mes si decide pare a settembre.

Concretezza è la decisione su Autostrade? Oppure una mossa operativa e non solo di galleggiamento (a pagamento) per Alitalia e Ilva? No, su Autostrade, Ilva e Alitalia l’obiettivo concreto è scavallare l’estate.

SCUOLA, ANNO DEL POI, GIORNO DEL CHISSA’

Concretezza è sapere con certezza quando e come si torna e scuola e cosa fare da domani (bisognava cominciare da ieri) per rendere le scuole funzionanti per la didattica e protette dal contagio? No, il Ministero è (al 17 giugno!) alla elaborazione delle linee guida.

Concretezza è lo scudo penale per medici e infermieri mentre già sono arrivate denunce di parenti di morti per coronavirus? Denunce che imputano ai “nostri eroi” di ieri di non aver assolto l’obbligo di salvare la vita di tutti i malati, in particolare quella del proprio congiunto. Da eroi a colpevoli, si sapeva. Purtroppo si sapeva come mutava la gente, la gente non il virus. Allora concreto scudo penale? No, maggioranza esita e rimanda: M5S sensibile al richiamo dei denuncianti comitati parenti.

Concretezza è un calendario con scadenze e modalità per la banda larga? No, c’è l’impegno alla digitalizzazione.

PRODUTTIVITA’ MALA PAROLA

Concretezza è mossa fiscale a premiare e promuovere la produttività? No, la produttività è parola pericolosa. Non piace ai sindacati, non piace alla Pubblica Amministrazione, non piace a un sacco di categorie, molti imprenditori compresi. Produttività non fa consenso. Quindi concretezza sì, ma senza produttività. Cioè? Cioè saremo concreti, a settembre, sul come spartire ricchezza che arriva da Ue. Saremo distratti, a settembre come da 25 anni in qua, sul come produrla ricchezza.

Concretezza è programma impegnativo per Alta Velocità ferroviaria con incarichi e scadenze? No, Tav promessa sulla dorsale adriatica e fino a Reggio Calabria e…E nel frattempo tutto bloccato (dalla burocrazia non dai No Tav ) per i cantieri italiani della Torino-Lione.

Concretezza è nel Recovery Italia circa 200 figurine in un gran libro di appunti sulle cose da fare. Concretamente? Ne parliamo a settembre. Parliamo, che altro?