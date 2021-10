Roberto Mancini e Gianluca Vialli secondo risultanze di una inchiesta internazionale a moltissime mani e testate giornalistiche (per l’Italia L’Espresso) hanno portato i soldi all’estero. Sì, perché a questo si riduce alla fine la gran rivelazione. Mancini e Vialli, oggi allenatore della Nazionale di calcio e Capo delegazione delle stessa, avrebbero portato all’estero i milioni.

I soldi all’estero

Il condizionale è d’obbligo, ma diamo pure che così sia andata. E diamo anche che almeno formalmente siano state rispettate le regole fiscali. In tema e storie di soldi portati all’estero, dubbi son più che leciti sulla regolarità delle operazioni, ma diamo che Mancini e Vialli abbiano fatto tutto secondo le regole. Resta quel portare all’estero…Cosa che mica solo Mancini e Vialli. Anche altri esponenti di altri sport. Che amano vestirsi di azzurro e tricolore, che volentieri si prestano a rappresentare almeno per un momento la patria e la nazionale e in fondo la nazione. Poi quel momento passa, gli passa proprio via dalla testa. La nazionale ce l’hanno di certo nel cuore, ma quando si tratta di tasca la nazione finisce al confine, lì dove cominciano i soldi.