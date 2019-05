Instagram: Salvini e Di Maio non si seguono più l’un l’altro sulla piattaforma, la circostanza viene comunicata come politica notizia. Lega propone sgravi fiscali per i matrimoni, ma solo per quelli in Chiesa. Costituzione modello Wikipedia proposta in Parlamento: ognuno aggiunge quello che vuole. Una delle tre cose non è vera, indovinate quale.