Natale di Roma, dietro la leggenda. Romolo era etrusco, i latini pastori e contadini, i liguri primi abitanti

Natale di Roma, una leggenda a metà. Furono gli etruschi a fondare Roma, mettendo sotto i pastori e contadini latini e sabini.

Romolo non era latino ma etrusco. Altro che lupa o lupanare. Fu ferro toscano a tracciare il solco della Roma quadrata. I primi re furono sabini e etruschi.

Poi l’elemento latino prevalse e fu repubblica. Durò mezzo millennio, fino all’impero. E i primi quattro imperatori dopo Augusto furono di nobile discendenza sabina. Inclusione, si direbbe oggi, fu la forza di Roma, fin dal suo natale. Senza immigranti e senza guerre di espansione, col conseguente assorbimento di immigrati e vinti, Roma non sarebbe stata Roma. Ognuno al suo posto, ognuno in base all’etnia e al censo. Ovviamente.

Poi ci furono anche, a dare una mano, quattro secoli di clima ideale, fra il 250 AC al 140 DC. Poi il clima cambiò, anche senza fabbriche e automobili, ma con una pressione fiscale degna di oggi. Così ebbe inizio il declino. L’Occidente si frantumò nei regni barbarici, l’Oriente fu travolto dall’avanzata dell’Islam. Ma l’idea di Roma restò nell’aria fino al ventiduesimo secolo dal suo natale.

Roma fuori dal comune fin dal suo natale

Roma fu fin dall’inizio una città fuori del comune. Stretta fra il fiume e i monti, inadatta alla agricoltura oltre il sostentamento. Ma in una posizione formidabile di crocevia commerciale. Poteva solo crescere conquistando e annettendo. E all’ombra delle aquile sviluppando una rete di traffici sempre più ampia e globale. Portata ai confini del mondo non solo da generali giuristi e filosofi. Ma da sordidi mercanti che penetrarono nei più remoti angoli di civiltà inesplorate.

L’archeologia conferma il natale di Roma

L’archeologia ha confermato la parte più emozionante della leggenda di Roma. Fu davvero l’aratro di Romolo che tracciò il solco destinato a delimitare il confine della prima città. Ne hanno trovato riscontro gli scavi di Andrea Carandini.

Quello che c’è sotto la leggenda è un po’ meno credibile. Come abbiamo studiato a scuola il natale di Roma, Roma fu fondata dai latini, popolo giunto in Italia per mare dal medio oriente. Ricordate Enea, il figlio, il vecchio padre Anchise, la tragedia di Didone, l’odio secolare con i cartaginesi?

I latini occupavano la parte nord occidentale del Lazio, fra quelli che oggi sono i castelli romani e il litorale fra Lavinio e Anzio. Attorno c’erano altri popoli di antica origine che poi i romani a uno a uno sottomisero.

L’espansione dei latini verso nord ovest, fino al Tevere, trovò nel fiume l’ostacolo del confine con gli etruschi, popolazione per certi versi misteriosa, meno misteriosa se ci si riflette un po’, come vedremo avanti.

I pastori latini secoli prima del natale di Roma

I coloni latini erano pastori di pecore, che nel giro di qualche secolo occuparono parte del territorio dove ora è Roma.

Romolo unì i villaggi che nel tempo si erano formati sulle pendici dei colli attorno al Tevere, uccise il fratello che lo aveva sfidato, regnò per quarant’anni un po’ da solo, un po’ in power sharing con un altro re, Tito Tazio, di stirpe sabina. I sabini erano gente venuta dal nord est, partiti secoli prima dall’Europa sud orientale. Siamo in presenza di uno dei numerosi movimenti di popoli Indo europei. Siamo attorno al 1.300 AC, periodo di grandi sconvolgimenti fino all’India. Ci torneremo dopo.

I sabini, che, venendo dal nord-est si erano radicati nell’interno in quella parte d’Italia che ancor oggi si chiama così, si erano spinti fino al Tevere, giungendo a sud ovest in quella parte di Roma oggi occupata dal Quirinale. Anzi, c’è chi attribuisce ai sabini anche il Campidoglio. Romolo orchestrò il noto ratto delle donne sabine, per fornire di mogli i suoi pastori. Quando i sabini ingaggiarono i romani in battaglia per riprendersi le loro femmine, queste si interposero fra i combattenti imponendo la pace.

Da allora vissero tutti felici e contenti. A parte il periodo in cui la città fu governata dai re. Dopo Romolo e Tito Tazio, due mezzi sabini, tre etruschi. Strano che la mitica città latina, fondata dalla stirpe dei re di Alba Longa, sia stata retta da “stranieri”.

La verità storica diverge dal mito

Ma forse la verità è un po’ diversa dal mito costruito dai sicofanti poeti e storici romani, consapevoli creatori di fake news. Rievocata in volumi e volumi nel corso dei secoli, sigillata nella serie della Fondazione Lorenzo Valla.

Leggendo, cercando, riflettendo, credo che dietro il mito si nasconda una storia meno semplice e anche più moderna. Non furono Ercole né Caco né Picchio ad agire, ma allora come oggi, le leggi dell’economia, del commercio, della politica.

Roma non offriva grandi possibilità all’agricoltura. L’unità media coltivabile era intorno ai 2.500 metri quadrati. Vi posso garantire, avendo visto la miseria della vita in mezzo ettaro nelle fasce liguri, che era pura sussistenza. Non c’erano miniere, quindi nemmeno possibilità di lavorazioni artigianali o industriali.

Un importante snodo commerciale

Roma era però un importante snodo commerciale. Il fiume, impetuoso e torrentizio, si poteva risalire fino all’Umbria. Sulla riva del mare, si poteva scendere fino all’hub della foce dell’Astura, per poi proseguire in linea retta verso Ventotene e Napoli. Risalendo l’Astura arrivavi fino alla attuale Palestrina, da sempre roccaforte naturale (se uno va a Kiev, dove nacque la Russia, il collegamento è automatico).

Da quello che oggi è il centro di Roma, risalendo la strada da cui erano scesi i sabini, si penetrava nel loro territorio con uno dei beni più preziosi sempre, il sale. Oggi l’aria di mare è un tonico che favorisce salute e intelligenza (si pensi al gozzo come conseguenza della mancanza di sale nelle terre interne del mondo, dal Cuneese alla Cina).

Prima dell’avvento di ghiacciaie e frigoriferi il sale era indispensabile per la conservazione delle derrate alimentari. Da qui il nome della via Salaria. Dalle saline sulla costa a nord della foce del Tevere, fino al profondo entroterra della Sabina.

Oltre il Tevere, gli Etruschi

Oltre il Tevere, verso nord, si estendeva il dominio etrusco. Gli etruschi erano, in quei primi secoli del’ultimo millennio prima della nostra era, in piena espansione. Erano pochi, come pochi furono i popoli che di volta in volta si imposero in Europa, Visigoti (l’aristocrazia di Francia sud orientale, Spagna e Portogallo), Franchi (Francia), Longobardi (Italia), Normanni (Gran Bretagna e Russia).

Ai tempi degli etruschi, in Europa, causa anche la scarsità di popolazione, si andava per città o meglio cittadine o paesoni di qualche migliaio di abitanti, quali sono ancor oggi la maggior parte delle città del Lazio. Gli etruschi vivevano arroccati probabilmente per difendersi dalle rivolte contadine.

Gli etruschi, padroni di quella che oggi è la Toscana, miravano a sud, alla Campania, ricca terra di colonie greche.

I rapporti fra latini e etruschi erano ostili, viste le premesse. Ma il commercio è stato sempre una forza irresistibile, è stato la spinta che ha determinato lo sviluppo della civiltà. E quel guado del Tevere proprio allo sbocco della attuale via Aurelia era una spinta fortissima. Ancora oggi, sul lato romano del Tevere, nomi come Foro Boario, Foro Olitorio evocano quei lontani mercati. E la collocazione di un mercato ortofrutticolo nella fu piazza Montanara ai piedi del Campidoglio fino alle picconate di Mussolini conferma il terminale, in quell’area, delle merci provenienti dalla campagna romana e dal futuro agro pontino.

Vediamo dunque lo schieramento sul campo

Oltre la sponda destra del Tevere, dalla attuale Trastevere verso nord, c’erano gli etruschi. Sulla sponda sinistra, verso l’interno e giù fino al Quirinale e al Campidoglio che ne è propaggine, i sabini. Verso il mare i latini.

La posizione migliore però era occupata da una quarta popolazione, di cui si è sempre detto e scritto poco, i liguri. I liguri? Proprio loro.

C’è chi ha sostenuto che i liguri furono una antichissima a popolazione europea, che si estese dal Portogallo alla Germania. Ciò è testimoniato dalla desinenza, tipicamente -asco, di località e fiumi considerata caratteristica ligure. E anche dal fatto che ancora oggi, nonostante la contaminazione col latino, la base linguistica di portoghese, spagnolo, francese (e per metà inglese ma per via normanna), piemontese e genovese-ligure sembra avere radice comune. Il latino non me ne pare essere la matrice, come lo stesso Dante aveva capito. Molte parole in uso oggi vengono dal latino, non però la grammatica e la sintassi.

I liguri primi europei bistrattati dagli storici moderni

I liguri erano gente un po’ primitiva ma mite. Forse anche matriarcali. Si dibatte in quale millennio si espansero in europa, se fossero indo europei o pre indoeuropei o pre pre tutto. Contadini, pastori, analfabeti, un po’ anche mercanti, ovviamente. Vennero sopraffatti dalle varie ondate di Indo europei nonché etruschi e ristretti in Liguria, territorio assai poco appetibile dal punto di vista dello sfruttamento agricolo. E in Liguria si incattivirono e incarognirono. Si tenga presente che i genovesi sono solo moderatamente liguri, essendo un impasto di infinite razze. E che comunque la classe dirigente che ne guidò l’avventura sul mare nei mille anni seguiti alla fine dell’espansione islamica era di stirpe longobarda.

Gli storici antichi sono ricchi di notizie sui liguri. Nei decenni più recenti, sui liguri è calato un cupo silenzio. È una constatazione oggettiva, non certo frutto del lamentismo ligure, quasi pari a quello meridionale.

Les Premiers Habitants d'Europe (1877), argomenta e documenta l'origine ligure dell'Europa. La sua teoria non piacque ai suoi compatrioti. I francesi gli scatenarono contro aspre polemiche e poi lo seppellirono con l'oblio. Ovviamente preferivano discendere dai Galli biondi guerrieri piuttosto che da una razza inferiore e pacifica, capelli corvini, occhi scuri. Anche se francesi biondi con gli occhi celesti di tipo celtico ce ne sono sempre stati assai pochi, localizzati in prevalenza in riva al Reno. E quindi di discendenza germanica. Ci fu uno sprazzo quando a sostenere la tesi dei liguri proto europei fu, a fine '800, un francese, Henri d'Arbois de Joubainville , grande studioso di mitologia celtica. In centinaia di pagine, nel suo(1877), argomenta e documenta l'origine ligure dell'Europa. La sua teoria non piacque ai suoi compatrioti. I francesi gli scatenarono contro aspre polemiche e poi lo seppellirono con l'oblio. Ovviamente preferivano discendere dai Galli biondi guerrieri piuttosto che da una razza inferiore e pacifica, capelli corvini, occhi scuri. Anche se francesi biondi con gli occhi celesti di tipo celtico ce ne sono sempre stati assai pochi, localizzati in prevalenza in riva al Reno. E quindi di discendenza germanica.

Anche il linguista spagnolo contemporaneo Francisco Villar fa cenno a una presenza ligure in Europa superiore a quella generalmene riconosciuta, ma en passant.

Un altro francese, Leon Homo la riprese, nella prima metà del ‘900. Ma anche in Italia l’idea non attecchì. Il mistero degli ultimi abitanti d’Europa prima degli indoeuropei non appassiona molto. Teniamoci fermi alle apparenze. Indagare porterebbe e porta a un passato di prepotenze e usurpazioni, violenze e schiavitù.

I tedeschi con i capelli e gli occhi neri non discendono dai guerrieri germanici

Di recente, uno storico inglese, Peter Heather, ha avanzato il dubbi che se i prodi guerrieri germanici potevano vivere di battaglie e rapine, qualcuno a lavorare la terra per loro ci doveva essere. Non attribuisce loro un nome, ma pone un interrogativo.

Fu invece un terzo francese, Alfred Merlin, a documentare la presenza ligure a Roma, tesi poi ancora ripresa da Leon Homo. Il libro di Merlin, “L’Aventin dans l’antiquite”, è del 1907. Dopo di lui, a parte Homo, mi pare ci sia silenzio. Solo Carandini lo cita in bibliografia.

I liguri primi abitanti dell’Aventino, Neanderthal sull’Aniene