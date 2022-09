Mascherine addio ufficiale e Covid contagio si offende e...raddoppia

Mascherine addio, addio ufficiale perché quello ufficioso e di fatto data già da molte settimane. Da sabato però l’addio è ufficiale: addio mascherina sui bus (dove già uno su due lo praticava quotidianamente l’addio), metro, treni. E mascherina addio negli ospedali e ambulatori e Rsa (qui la mascherina resisteva ancora nelle scelte di massa, qui resisterà almeno un po’ nonostante l’addio ufficiale). Ma è come se il contagio da Covid si fosse offeso per tale congedo-espulsione dalle nostre preoccupazioni. Mascherina addio ufficiale, col timbro, come se io contagio non ci fossi più e comunque non fossi che un leggero prurito sulla vita quotidiana di voi umani? E allora, offeso da tale mancanza di attenzione e rivendicata trascuratezza nei miei confronti, vi piazzo un…raddoppio!

La parabola antropomorfa

E’ ovviamente sbagliata nella sua letteralità: il Covid contagio non prova emozioni, non si offende, non è un’entità dotata di pensiero e volontà. La parabola antropomorfa è solo una modalità immaginaria e immaginata per raccontare a mo’ di favola quel che coincide: la dichiarazione ufficiale di fine misure anti contagio e il contagio aumentato del 50% da un martedì all’altro, gli ultimi due martedì del calendario. Di nuovo a 45 mila casi censiti, come non succedeva da mesi. Di nuovo tasso di positività al 18 per cento dei tamponi.